الإعلان عن 43 بين حالات وفاة وإصابات بوباء الكوليرا في المحويت

كشفت مصادر طبية عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين في تفشي جديد لوباء الكوليرا في منطقة سارع بمديرية الجبل التابعة لمحافظة المحويت.

وأوضحت المصادر إن وباء الكوليرا انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بمديرية جبل المحويت مسجلاً 3 حالات وفيات وأكثر من 40 حالة إصابة، وفقاً للمركز الإعلامي لإقليم تهامة.

وأكدت المصادر أن المرفق الصحي الوحيد في منطقة سوق الأحد أطلق نداء استغاثة للمنظمات لمواجهة الكارثة ، وأن وباء الكوليرا ينتشر بقوة في جبل المحويت في ظل العجز الصحي في المديرية وحتى مستشفيات مركز المحافظة، مما تسبب بمضاعفة معاناة المواطنين الذي يعانون من حالة الفقر في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت سابق اجتاح وباء الكوليرا منطقة القبلة بمديرية جبل المحويت ، سجلت حالتين وفاة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من عشرين حالة في منطقة واحدة فقط ، وأن الوباء انتشر بقوة في المديرية في ظل العجز الصحي في المديرية وحتى مستشفيات مركز المحافظة، مما تسبب بمضاعفة معاناة المواطنين الذي يعانون من حالة الفقر في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

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يشار إلى أن الكوليرا، والتي تعرف أحيانا باسم الكوليرا الآسيوية أو الكوليرا الوبائية، هي الأمراض المعوية المُعدية التي تُسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي.

وتنتقل الجرثومة إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين. ولقد كان يُفترض لفترة طويلة أن الإنسان هو المستودع الرئيسي للكوليرا، ولكن تواجدت أدلة كثيرة على أن البيئات المائية يمكن أن تعمل كمستودعات للبكتيريا.

ضمة الكوليرا هو جرثوم سلبي الجرام ينتج ذيفان الكوليرا، وهو ذيفان معوي، يعمل على تبطين الأغشية المخاطية ل الأمعاء الدقيقة، وهذه العملية هي المسؤولة عن هذا السمة الأكثر بروزا للمرض، الإسهال المستنزف.