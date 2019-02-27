تفاصيل اجتماع لوليسغارد بفريق الحكومة في الحديدة

كشفت مصادر محلية في الحديدة عن اجتماع عقد اليوم للجنة التنسيق واعادة الانتشار بعد رفض الحوثي بدء تنفيذ اتفاق المرحلة الذي رعته الأمم المتحدة .

وأوضحت وكالة خبر التابعة للمؤتمر أن اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، عقد اليوم بحضور فريق الحكومة لاستكمال مشاورات تنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة ومحافظة الحديدة، بحضور مندوبين من برنامج الغذاء العالمي.

وفي الاجتماع، أطلع الوفد الحكومي الجنرال لوليسغارد على خروقات الحوثيين المتواصلة لوقف إطلاق النار وقصفها، ليلة أمس، مقر الاجتماع، واستمرارها في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار التي تشتمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى والأماكن الحرجة المرتبطة بالجوانب الإنسانية.

وطلب الفريق الحكومي الاستماع إلى الأسباب التي حالت دون تنفيذ المليشيا الحوثية الخطوة الأولى، مجدداً التأكيد على جاهزيته واستعداده لتنفيذ الانتشار حسب الاتفاق.

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وأبدى الفريق الحكومي، في لقائه ببرنامج الغذاء قُبيل تحركهم لزيارة مطاحن البحر الأحمر، استعدادهم تذليل كامل الصعاب وتسهيل الوصول إلى المطاحن وفي الطرق الواقعة تحت سيطرتها.

وكان الحوثي تنصل من بدء تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة وهو ما دفع الجكومة إلى مطالبة الامم المتحدة باتخاذ موقف .

وقال وزير الاعلام معمر الارياني في تصريحات أمس إن الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ورئيس فريق الرقابة الأممية والمجتمع الدولي برمته شاهد على تلاعب المليشياالحوثية وتنصلها من تنفيذ اتفاق السويد واعادة الانتشار في الحديدة، وآخرها امتناعها اليوم عن الشروع في تنفيذ الخطوة(أ)من المرحلة الأولى والانسحاب من مينائي الصليف و رأسعيسى.

واوضح الوزير الارياني: إن الخطوة (أ) من المرحلة الأولى في خطة إعادة الانتشار غير مرتبطة بأي خطوات متزامنة من جانب الحكومة والجيش،وتقتصر على انسحاب المليشياالحوثية من مينائي الصليف و رأسعيسى مسافة5 كيلو شرقا خلال4 أيام وقيام لجنة مشتركة بالتأكد من الانسحاب وإزالة الألغام وإنهاء الاستحداثات.