أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

كأس فرنسا باريس جيرمان 2 x

جارية الآن 0 ديجون الدوري الإنجليزي آرسنال - x

10:45 - بورنموث كريستال بالاس - x

11:00 - مانشستر يونايتد تشيلسي - x

11:00 - توتنهام ليفربول - x

11:00 - واتفورد مانشستر سيتي - x

11:00 - وست هام يونايتد كأس زايد للأندية الأبطال العرب النجم الساحلي التونسي Advertisements - x

6:00 - المريخ السوداني الدوري المغربي اومبيك خريبكة - x

7:00 - حسنية أكادير الجيش الملكي - x

8:00 - الرجاء الرياضي كأس الجزائر وفاق رياضي سطيف - x

7:00 - اتحاد عنابة كأس ملك إسبانيا ريال مدريد - x

11:00 - برشلونة كأس إيطاليا فيورنتينا - x

11:00 - أتلانتا

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