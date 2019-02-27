خالد اليماني.. من خطاط "فذ" الى وزير خارجية.. صور

رصد 'الخليج 365' صورة لوزير الخارجية "خالد اليماني" وهو في ريعان شابه، الذي عرفت عنه مكنته الغير عادية في فن الخطاطة.

وكان اليماني، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺧﻄﺎﻃﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ آﻧﺬﺍﻙ، حيث ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﺨﻂ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻌﺪﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ، ﻭﺃﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ.

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ كانتا من نصيب اليماني، إذ كان ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﺎ غيره، الذي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻩ ﺳﻮﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺎﻁ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ.

وﺗﻔﻮﻕ اليماني ﻋﻠى زميله الحداد، وﺑﻌﺪ ﺍﺑﺘﻌﺎﺛﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺨﻄﺎﻁ 14 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ.

مرفقان (2)