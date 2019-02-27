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هجوم فاشل للحوثيين في جبل صوران بالبيضاء ينتهي بخسائر للمليشيا

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كشفت مصادر في الجيش الوطني عن مقتل  عدد من عناصر ميليشيا الحوثي واصابة آخرين، الثلاثاء 26 فبراير 2019م، خلال صد القوات الحكومية هجوماً على مواقعها بمديرية ناطع محافظة البيضاء وسط البلاد. 

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً، فجر الثلاثاء، في جبهة الملاجم محاولة استعادة جبل صوران الاستراتيجي.

وأكدت أن وحدات من ألوية محور بيحان تصدت للهجوم عقب اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط جراءها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما تراجعت الميليشيا إلى مواقعها السابقة.

إلى ذلك لقي أحد عناصر المليشيا الحوثية مصرعه، الثلاثاء، في هجوم مباغت شنته المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بالمحافظة ذاتها.

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وأفاد مصدر محلي بأن المقاومة الشعبية نفذت هجوماً مباغتاً على موقع المختبي أعقبته اشتباكات أسفرت عن مصرع مسلح حوثي وفرار البقية تاركين جثته في الموقع.

يشار إلى محافظة البيضاء هي إحدى المحافظات اليمنية. تقع جنوب إقليم سبأ الفيدرالي، تقسم المحافظة إلى عشرين مديرية أكبرها رداع، تنقسم بدورها إلى مراكز. من معالمها التاريخية قلعتها الشامخة وجامعها الكبير الذي يعدّ مركزاً لتعليم العلوم الدينية والشرعية.

وتشهد البيضاء من وقت لآخر معارك بين قوات الجيش  الوطني والقبائل من جهة وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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