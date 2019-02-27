المخدرات تفتك بالعالم.. ونخبة حضرموت لها بالمرصاد "تقرير خاص"

بات تهريب المخدرات محل أطماع الكثيرين من مرضى النفوس في العالم، فهو كسب جيد في وقت قياسي لبناء ثروة على حساب المدمنين، من رضوا شراء السموم وتجويع أسرهم في سبيل الحصول على العقاقير المخدرة.

وفي حضرموت، المحافظَة الجنوبية المحافظِة على عاداتها وقيمها وأخلاقياتها العريقة، ينبذ أهلها الظواهر الدخيلة على مجتمعهم المتمثلة في بيع وشراء المواد المخدرة في أرجائها، إلا أنه في الفترة الأخيرة كثرة عمليات تهريب المخدرات والحشيش رغم فشلها المتسارع وضبط القوات الأمنية للعديد من الشحنات.

وفي هذا التقرير، يستعرض 'الخليج 365' أبرز إنجازات النخبة والأمن بحضرموت في مجابهة تلك الظواهر المقيته.

في الـ20 من فبراير، 2019 عثر افراد نقطة الصلب صباح يوم الاربعاء، بمدخل مدينة المكلا على كمية كبيرة من الحشيش المخدر على متن احد باصات النقل السياحية.

وكانت اليقظة الامنية لدى افراد نقطة الصلب من قوات النخبة الحضرمية وبعد تفتيش دقيق لاحد باصات شركة الاولى للنقل الجماعي لاحدى رحلاتها المتوجهة الى مدينة المكلا والقادمة من وادي حضرموت تم العثور على ما يقارب 4 كيلو ونصف من الحشيش المخدر على متنها والقبض على 4 مشتبهين.

وبحسب مصدر اطلع عليها 'الخليج 365' فإن أفراد النقطة القوا القبض على الاربعة الاشخاص المشتبه بهم ومصادرة المقبوضات التي كانت بحوزتهم واحالتهم للتحيقق لدى الجهات المختصة في ادارة مكافحة المخدرات.

وفي الـ24 من فبراير، 2019 ضبطت نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس مساء الإثنين، كمية كبيرة من الحشيش المخدّر في طريقها من سيئون إلى مدينة المكلا .

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وقال مصدر عسكري في نقطة المثلث في حديث 'لليمن العربي'، "إن أفراد نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس أوقفت سيارة أجرة ( بيجوت ) مشتبهٌ فيها وعلى متنها مجموعة من الركاب متجهين من مدينة سيئون إلى المكلا" .

وتابع المصدر "تم تفتيش السيارة والأشخاص الذين بداخلها تفتيشٍ دقيق، وتم العثور على كمية من الحشيش كانت مخبأة بطريقة ذكية حيث ان المدعو ( ھ - ع - س ) كان مخبئ كمية كبيرة من الحشيش على جسمه باستخدام لاصق في محاولةٍ منه لإخفائها من أجل تهريبها للمكلا" .

وأكد المصدر العسكري ذاته "إن أفراد النقطة قاموا بإبلاغ القيادة والسيطرة ( عمليات المحافظة ) واقتضت التوجيهات بتسليم المهرّب للجهات الأمنية ممثلة بمكافحة المخدرات التابعة لأمن وشرطة ساحل حضرموت" .

حضرموت كبرى محافظات الجمهورية، تصنف أكثر المناطق أمانا وتنمية من بين نظيراتها الأخريات، رغم ضعف التنمية فيها الى حد ما في بعض المشاريع الخدمية، بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد.

ويؤكد افراد من قوات النخبة الحضرمية 'لليمن العربي'، أنهم ماضون في حفظ الأمن والإستقرار في حضرموت مهما كلفهم الأمر .. مشيرين إلى أن عمليات تهريب المخدرات والحشيش ماهي إلا ضمن المكائد التي تهدف إلى حث الشباب على العنف.

عمليات تهريب المواد المخدرة في حضرموت، أصبحت محل جدل واسع لاسيما أن الجهات الامنية تضبط المهربات بشكل سريع، فلماذا تتم المحاولات الفاشلة في ذلك إن كان الفشل حليفها؟