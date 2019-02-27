مديرة دائرة تنمية المرأة تلتقي أعضاء مبادرون من أجل المهرة وتطلع على أهداف المبادرة

التقت الأستاذة لبنى صالح كلشات مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان محافظة المهرة اليوم بأعضاء المبادرة المجتمعية (مبادرون من أجل المهرة) ، لمناقشة مشاركة المبادرة في مهرجان اليوم العالمي للمرأة الذي سيقام مطلع الشهر القادم.
ووفق متابعة "الخليج 365"، رحبت باعضاء المبادرة وبمبادرتهم و المشاركة في تنظيم المعارض التي ترافق المهرجان لمدة يومين ، مشيرة الى أهمية المهرجان كونه يستهدف المرأه المنتجة والعاملة في مختلف مجالات الحياة.
واستمعت لبنى كلشات من المدير التنفيذي للمبادرة عبدالله باصهي إلى شرح موجز عن المبادرة وأهدافها وآلية عملها وماستقدمه في المهرجان .
مهنئة تأسيس المبادرة و متمنيةالتوفيق والنجاح لأعضائها.
وتحدثت أم رفيقة منسقة الجانب النسوي في المبادرة إلى أهمية دور المرأة في المرحلة الراهنة وسعي الجهات ذات العلاقة في تنمية قدراتها وتذليل كافة الصعاب أمامها اسوة بالرجل .
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