محافظ المهرة يلتقي مدراء عموم وشيوخ ووجهاء المديريات الغربية

التقى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بمكتبه، اليوم، مدراء عموم وشيوخ ووجهاء وشخصيات إجتماعية لمديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين، مطلعاً منهم على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع العامة في مديرياتهم وأهم المشاكل والعوائق التي تعاني منها مديريات المحافظة الغربية لتدارسها وصولاً للعمل على تلبيتها وإيجاد المعالجات والحلول المناسبة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح المحافظ باكريت الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة في البناء والتنمية وتوفير الخدمات الضرورية والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

مؤكداً بأن العام 2019م سيكون عام التنمية والبناء وتوحيد الكلمة والهدف ورص الصفوف ودعم جهود السلطة المحلية في سبيل التطوير ورفع مستوى الخدمات وتقوية البنية التحتية ورفد المديريات بمختلف المشاريع.

من جانبهم قدم مدراء عموم المديريات الغربية أهم الاحتياجات والمتطلبات ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية ودعم جهودها في التنمية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار .

وأشاد الحاضرون بالدعم والاهتمام الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمحافظة في مختلف المجالات وسعيه في تحسين مستوى الخدمات الأساسية واستقرارها من خلال تنفيذ المشاريع التي ترتبط بحياة المواطنين مباشرة بالتنسيق مع السلطة المحلية .

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مجددين دعمهم للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتحالف العربي بقيادة مملكة الخير والإنسانية.

مؤكدين بأن كل ما يقوم به التحالف العربي في المحافظة محل تقدير واحترام من الجميع.

وكان المحافظ الشيخ راجح باكريت قد استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين، مشيداً بالجهود التي يبذلها مدراء عموم المديريات في توفير الخدمات الأساسية المواطنيين.

مشدداً على مضاعفة الجهد من أجل التطوير والتغيير للأفضل وبناء المحافظة وتنميتها