شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع الاب الروحي الذي يعتمد عليه عبد الملك الحوثي لغسل ادمغة المقاتلين .. من يكون (الاسم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش الوطني عملية هجوم واسعة، في المنطقة العسكرية الخامسة على مواقع لميليشيا الحوثي ،من محورين في جبهة حرض غربي محافظة حجة . وأفاد موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الهجوم تركز من المحور الشرقي، باتجاه مديرية مستبأ، ومن المحور الجنوبي باتجاه مدينة حرض. وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا وجرح عدد آخر، وكان من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد ناصر طويل، أحد أبرز القيادات الحوثية والمسؤول الثقافي لجبهة الميليشيا في حرض. وفي ذات السياق واصل مقاتلو قبائل حجور اليوم تقدمهم الميداني في منطقة العبيسة شرق مديرية كشر شمالي محافظة حجة. ً وشنت قبائل حجور هجوم ً ا مباغتا على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية، تمكنوا خلاله من تحرير جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر، والمطل على الخط الإسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في المحافظة. وتمكن رجال القبائل من قطع خط الإمداد الرئيسي للميليشيا الانقلابية، الذي يربط بين منطقة قرايات من الشرق، ّ والمندلة من الغرب في كشر والمحادة لمحافظة عمران



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