شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يصدر قرار صادم ومفاجئ .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اطار لملمة المليشيات لفشلها وسقوط هيبتها امام الرأي المحلي، نقلت وكالة سبأ بصنعاء المسيطر عليها من الميليشيات خبرا عن لقاء رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للانقلابيين/ مهدي المشاط، اليوم الاثنين مع عدد من أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة حجة، ويكلفهم شخصيا بإخضاع قبائل حجور.

مصادر مقربة من الميليشيات أكدت أن اللقاء ركز على مجريات الاحداث في #حجور ، خاصة وان حجة لا توجد فيها اي غارات للتحالف الا على مواقع الميليشيات في حجور ، كاشفين عن تلقي اعضاء مجلس النواب توبيخا كبيرا من المشاط خلال اللقاء، والذي كلفهم فيه بإقناع ابناء حجور بالعدول عن مواجهتهم والانصياع لهم، بالطرق المختلفة، ليشكل هذا اللقاء آخر لعبة تحاول الميليشيات تمريرها لتنفيذ أهدافها الاجرامية"