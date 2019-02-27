شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو نادر لم يحدث في أي حرب عبر التاريخ لكنه حدث في اليمن .. هل يوجد هكذا شجاعة؟" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون فيديو نادر ينقل تفاصيل معركة شرسة وكيف حاول الحوثيون اقتحام مترس فيه مسلح واحد فقط من الابطال وكيف حصدهم الواحد بعد الاخر، في مشهد لم تحدث في تاريخ الحروب.. لكن مصادر اخرى دخلت للتعليق على الفيديو ورجحت ان هذه المشاهد من نهم وليست في حجور.

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