شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل " احد العشرة المبشرين بالجنة " يعود من جديد ..اشد فتكا ..ومهددا لملايين البشر .. وماذا قال العلماء عنه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر خبراء من أن الطاعون الجديد المدمر الذي يطلق عليه مرض "اكس" سيقتل الملايين من الأشخاص الأصحاء.

وقالت صحيفة "ميرور"، البريطانية إن منظمة الصحة العالمية حذرت العام الماضي من الظروف المثالية لظهور مرض اكس .

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وقالت المنظمة في بيان ان " مرض اكس وباء عالمي خطير يمكن أن يكون ناجما عن كائن ممرض غير معروف حاليا يسبب مرض مميت للبشر."

وأوضح الدكتور جوناثان كويك ، رئيس مجلس الصحة العالمي: "إن أعظم المخاوف تكمن فى التعتيم على الفيروس الجديد، الذي ينتقل بسهولة من الحيوان إلى الإنسان ، ولدي معدل إماتة يتراوح بين 5 إلى 10 % على الأقل، ولا يستجيب للأدوية الموجودة ، ولا يمكن تطوير لقاح فعال واختبار تشخيصي دقيق لها بسرعة ".

ويحاول العلماء الاستعداد لمرض اكس، حيث يخشون من تمحور هذا الفيروس بشكل أسرع من مرض الانفلونزا.

وكاتن الصحابي ابو عبيدة بن الجراح " امين هذه الامة " قد مات بطاعون عمواس