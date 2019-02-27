شكرا لقرائتكم خبر عن اول صورة للمرأة التي تم اختطافها من وسط "صنعاء" والذي اثارت ضجة واسعة في العاصمة .. شاهد من تكون! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة صغيرة للاختطاف في العاصمة صنعاء. وقال والد الطفلة " ردينة حسن حسن الحماطي " إنها اختفت عصر اليوم بعد خروجها من المدرسة في شارع مأرب - شرق العاصمة صنعاء.

Advertisements وأضاف والد الأسرة في منشور بحائطه الرسمي على فيسبوك " خرجت ابنتي ردينة من المدرسة الساعة الرابعة عصر الإثنين واختفت بشكل مفاجئ ولا نعلم مصيرها حتى اللحظة. وطالب المواطن " حسن الحماطي " تعميم صورتها وأي معلومات الاتصال على رقمه الموبايل 776178200او ابلاغ قسم هبرة او أي جهة أمنية وتزايدات حالات الاختطاف للفتيات والنساء في صنعاء مؤخراً في ظل الانفلات الأمني وسط معلومات تتهم قيادات حوثية بخطف فتيات وابتزاز أسرهن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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