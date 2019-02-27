شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن قبل قليل عن خبر سار يثلج صدور كل اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، الثلاثاء، أن أبوظبي بذلت جهودا كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لافتة إلى تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني هناك.
وأشارت إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها مساعدة الشعب اليمني، مضيفة: "لم نشهد تقدما ملموسا بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين".
ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة الأممي مارك لوكوك، خلال افتتاح المؤتمر، إن الإمارات والسعودية قدمتا ما يقرب من 19.9 مليون دولار لليمن مما ساعد على تقليل خطر مجاعة.
وأضاف لوكوك: "نطلب من الدول الأعضاء التبرع بسخاء حيث أننا ننفذ ما نعد به لتحسين الوضع في اليمن، فحجم التبرعات العام الماضي فاق كل التوقعات".
كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أيضاً عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة السريعة باليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن قبل قليل عن خبر سار يثلج صدور كل اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.