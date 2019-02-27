شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة .. سياسي بارز يدعو عبدالملك الحوثي للتبرؤ من شقيقه حسين بدر الدين و تمزيق ملازمه .. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي البارز علي البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في رسالة موجهة لعبدالملك الحوثي " اذا أراد عبدالملك الحوثي محاربة العنصرية فعلاً فعليه تمزيق ملازم شقيقه حسين الحوثي والتبرؤ من مشروع خرافة الولاية وانحصار الحكم في سلالة والاعتذار للشعب عما تسببوا به من خراب ودماء بسبب تلك الدعوة العنصرية والخرافات التي قاتلوا تحت رايتها فدمروا الدولة وشردوا الشعب وجوعوه. "

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