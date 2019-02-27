شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يكشف الحدث الصادم الذي وقع يوم امس في حجور ..تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي محمد جميح في منشور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بان ما حدث يوم امس الاحد في حجور حجة كان صادما لمليشيا الحوثي.. وأصاف على لسان ‏مصدر محلي: لم تضرب إسرائيل غزة كما ضرب الحوثيون حجور يوم أمس شهداء من النساء والأطفال، ومع ذلك انكسر الهجوم. د. محمد جميح

✔@MJumeh مصدر محلي: لم تضرب إسرائيل غزة كما ضرب الحوثيون حجور يوم أمس.

شهداء من النساء والأطفال، ومع ذلك انكسر الهجوم.#لا_تخذلوا_حجور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد جميح يكشف الحدث الصادم الذي وقع يوم امس في حجور ..تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.