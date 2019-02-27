شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يقصف منصة صواريخ ومعسكرا للحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني المدعوم من التحالف، مساءالاثنين، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثيين بقصف جوي شنه التحالف العربي، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقال الجيش الوطني على موقعه "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف شن فجر يوم الاثنين، عدداً من الغارات على منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعا لمليشيا الحوثي، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شرق محافظة صعدة".
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