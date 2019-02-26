حجة.. قبائل حجور تطهر عدة جبال وتقطع خط إمداد الحوثي

تمكن قبائل حجور، اليوم الثلاثاء، من تحقيق تقدما كبيرا، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية بمديرية كشر بمحافظة حجة.
وطبقا للمصادر، شن القبائل هجوما على مواقع المليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية لمديرية كشر، وتمكنوا من تطهير جبال الشرفاني، ومغربة الشرفاني، وعريش العضلي، وفرضوا حصارا على ما تبقى من عناصر المليشيات في منطقة مخيض.
كما تمكن أفراد القبائل من قطع خط إمداد رئيسي للمليشيات الانقلابية، يربط بين حدود قريات من الشرق، والمندلة من الغرب، بحسب المصادر.
وتزامنت المعارك مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستهدفت أسلحة وتجمعات للمليشيا الانقلابية.
وبحسب المصادر القبيلة فإن المقاتلات شنت ثلاث غارات جوية، دمرت إحداها عربة عسكرية أسفل منطقة الزعلة شرق غربي المندلة، كما استهدفت أخرى موقع للمليشيا في جبل الشاحي ودمرت عيار 23، في حين أصابت الثالثة تجمعا لعناصر المليشيا مكونا من عشرة أفراد في شعب حبان.
وأوضحت المصادر ان رجال القبائل كبدوا مليشيات الحوثي الانقلابية العديد من القتلى والجرحى، ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة.
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