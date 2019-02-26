لجنة مكلفة من مدير شرطة تعز تزور أقسام مديرية القاهرة وتلتقي بالعقال

بالتزامن مع إنطلاق الحملة الأمنية قامت صباح اليوم لجنة مكلفة من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي برئاسة المساعد لشؤون الأمن وعضوية المساعد لشؤون الأحياء ومدير ادارةالقيادة والسيطرة ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بزيارة إلى قسم عصيفرة حيث خصصت الزيارة لتفقد الجاهزية في القسم والإجراءات التي اتخذها القسم لمنع إطلاق النار في الأعراس ..

ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الزيارة عقدت اللجنة الأمنية المكلفة اجتماعا ضم جميع عقال مديرية القاهرة لمناقشة آثار هذه الظاهرة وانعكاساتها على أمن وسكينة المجتمع وتوجيه العقال بمهامهم وواجباتهم وأدوارهم المنوطة بهم تجاه هذه الظاهرة.

وفي الإجتماع أكد المساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي الأهمية الكبيرة لدور العقال من خلال تحذير العريس وإشعاره بمنع إطلاق النار في العرس وكذا توعية المجتمع بخطر هذه الظاهرة

من جهته ألقى المساعد لشؤون الأحياء المستشار الإعلامي العقيد سمير الأشبط كلمة تحدث من خلالها عن أهمية التعاون مع أجهزة الأمن مؤكدا بأن تعاون العقال مع أجهزة الأمن تساهم في صناعة الكثير من النجاحات التي تخفف من آثار هذه الظاهرة كما حمل العقال المسؤولية في حال التقصير بالإبلاغ الفوري مؤكدا بأن هناك إجراءات عقابية ستتخذ بحق العقال المخالفين .

كما ألقى مدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي كلمة خاطب من خلالها العقال للقيام بمسؤلياتهم على أكمل وجه مؤكدا أن الأمر لا يحتمل التهاون أو التساهل ويجب حشد الطاقات لإنجاح أهداف الحملة الأمنية والتي تأتي ضمن خطة إدارة عام شرطة محافظة تعز للعام 2019

رافقهم خلال الزيارة مدير إدارة شؤون العقال المقدم رشاد القدسي ومدير شرطة القاهرة المقدم وليد العسالي