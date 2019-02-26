اختفاء فتاة بصنعاء في ظروف غامضة

قالت مصادر محلية في صنعاء أن فتاه لم تتجاوز الخامسة عشرة من العمر، اختفت في ظروف غامضة من أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن الطفلة "ردينة حسن حسن قاسم"، اختفت بعد خروجها من المدرسة في شارع مأرب، في تمام الرابعة من عصر أمس الإثنين.

وتأتي عملية اختفاء الفتاة في ظل انتشار ظاهرة اختطاف النساء والفتيات بالعاصمة صنعاء، من قبل السلطات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي.

وكانت منظمة حقوقية قد كشفت خلال الشهرين الماضيين عن اختطاف نساء من قبل الحوثيين واخطتاف اكثر من 120 امرأة، وتوجيه تهم بممارسة الدعارة لهن، لغرض تجنيدهن، أو ابتزاز أسرهن.