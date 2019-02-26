الحوثيون يطلقون النار على موكب الجنرال مايكل لوليسغارد بالحديدة

أطلق الحوثيون، اليوم الثلاثاء، النار على موكب الجنرال مايكل لوليسغارد بالحديدة، غرب اليمن.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن عناصر مسلحين تابعين لميلشيا الحوثي الإيرانية اطلقوا النار على موكب الجنرال مايكل لوليسغارد في أحد الممرات داخل المدينة وأماكن سيطرتها، أثناء توجهه إلى مخازم مطاحن البحر الأحمر.

وبينت المصادر، أن إطلاق النار كان من أسلحة عيار متوسط، مرت من أعلى الموكب وبعلو منخفض".

وكانت ‏الأمم المتحدة أعلنت الوصول لمخازن المساعدات في الحديدة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.