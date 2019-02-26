جمال محسن يكشف المستور حول المساعدات الإنسانية: لا تصل للمستحقين

علق الدكتور جمال محسن رئيس تحرير "الخليج 365"، على مؤتمر المساعدات الإنسانية لليمن، قائلاً: إن الإحتياجات الإنسانية ضروية وملحة.
وأضاف محسن في مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن خطة الأمم المتحدة والاستجابة أهم أهدافها هو الحفاظ على الأسر النازحة.
وأشار بأن هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث، مطالباً بتحديد الأهداف للمؤتمرات، لان المساعدات لا تصل للمستحقين لها بطريقة سليمة.
وكشف محسن بأن المساعدات تصل بصورة خاطئة وحصول الحوثيين عليها ، وعدم الوصول إلى مستحقيها بصورة صحيحة.
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