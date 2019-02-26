توزيع 1000 سلة غذائية على المحتاجين في البريقة بعدن

قالت المؤسسة الطيبة إنها وزعت في مدينة البريقية بمحافظة عدن اكثر من ألف سلة غذائية على المحتاجين والاشد فقرا واحتياجا بدعم من صندوق الدعم الإنساني لليمن.

وأوضحت مديرة البرامج والمشاريع في المؤسسة الطبية الميدانية تمنى عبيد ، بان المؤسسة ستقدم القسائم الغذائية على المستفيدين من الاسر النازحة والفقراء والارمل خلال ستة اشهر وذلك بعد اختيارهم من قبل اللجان المجتمعية التي قامت بالنزول الميداني وتسجيلهم ..

وأشارة إلى أن المؤسسة قامت بتوزيع 359 سلة غذائية خلال سته اشهر الماضية بتمويل من منظمة جيلارا الالمانية لمساعدة المحتاجين.

مؤكدة على تنفيذ برنامج الأمن الغذائي في محافظات لحج وحضرموت وتعز وبتمويل من برنامج الاغذية العالمي .