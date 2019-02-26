الحوثيون يرغمون أهالي الجبلية بالحديدة على النزوح

يعاني أهالي منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، أوضاع صعبة بعد قيام مليشيا الحوثي بارغامهم على النزوح من مناطقهم تحت وطأة، قصفها المدفعي والصاروخي الذي تشنه على منازلهم..

ووفق متابعة "الخليج 365"، يفتقر أهالي الجبلية ابسط مقومات الحياة من مأكل ومأوئ بسبب حصارهم وقصفهم وتشريدهم من قبل المليشيات الحوثية، واستمرار المليشيات في ممارسات الإنتهاكات والجرائم ضدهم.

حال الطفل محمد الذي منعتة اصابته بقذائف المليشيات من عيش حياتة مثل أي طفل أخر وإعاقة قدمه هي جزء من قصص جرائم وإنتهاكات بربرية ترتكبها المليشيا الحوثية دون ادنى اعتبار إنساني .

حال الأم هو الأكثر مأساوية لان طفليها اصيبوا بقذائف مليشيات الحوثي فالأول اعاقة قدمه والثاني اصيب بشظايا قذائف المليشيات في بطنة وهو في الثانية من عمرة علاوة على هدم منازلهم وتشريدهم منها .

يحاول الأطفال والأم هنا قهر كل المعانات ويصارعون كل الألآم للعيش لكن قصف الحوثيين المتكرر والملاحق لهم ساهم في سوء احوالهم وفاقم من ألآمهم وأوجاعهم..