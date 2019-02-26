شرطة تعز تقر إجراءات أمنية حاسمة لمنع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية لشرطة محافظة تعز للعام 2019 ، عقد بإدارة عام شرطة محافظة تعز اجتماعا لادارة شرطة تعز و مدراء أمن مديريات مدينة تعز ، برئاسة العقيد نبيل الكدهي المساعد لشؤون الأمن.

وخصص الاجتماع لتقيم اداء الحملة الامنية و الاجراءات الشرطية المتخذة لمنع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، ناقش أيضاً أهم الخطوات التي إتخذتها أدارة عام شرطة تعز للتعامل مع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس.

حيث تم التطرق الى ما تم إنجازه خلال الاسبوع الماضي ، خصوصاً بعد تشكيل حملة أمنية من جميع الوحدات الشرطية لملاحقة ومتابعة وضبط كل من يقوم بإطلاق النار في الأعراس .

من جهتهم أكد الحاضرون على المسئولية الجماعية الملقاة على عاتق الاجهزة الأمنية والوحدات الشرطية وضرورة تكاتف الجهود في سبيل محاربة هذه الظاهرة السيئة ، والاستمرار بالتعامل الحازم وعدم التهاون في التعامل مع كل من يعبث بالسكينة العامة و يسعى لإقلاق المواطنين و ترويع الآمنين وتهديد حياتهم .

كما أقر الإجتماع جملة من الخطوات و الإجراءات لمواجهة الظاهرة ابرزها قرار مصادرة سلاح كل من يقوم بإطلاق النار في الأعراس، واقرار غرامة ماليه عليه.

وأهابت شرطة تعز بكل المواطنين التفاعل مع الأجهزة الأمنية، ولأجل الصالح العام، من خلال عدم اطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والتي تتسبب في عشرات الحوادث وبسببها يسقط ضحايا كل يوم.

حضر الاجتماع المساعد لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف والمساعد لشؤون الأحياء المستشار الإعلامي العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل

و مدير شرطة مديرية صالة العقيدعبدالباري فرحان و مدير شرطة مديرية القاهرة مقدم وليد العسالي .