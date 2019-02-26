قبائل حجور تتقدم ميدانياً وتسيطر على جبل الواسط في كشر

تمكن رجال القبائل في حجور اليوم الثلاثاء من احراز تدقما ميدانيا على مليشيا الحثي في منطقة كشر بمحافظة حجة.

وقالت مصادر محلية إن قبائل حجور هاجموا على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي وسيطرة على جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرق كشر والمطل على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم .

وذكرت المصادر أن قبائل حجور طهروا مساء امس الاثنين منطقة القشبة من مليشيا الحوثي بشكل كامل.

من جهتها نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات اليوم الثلاثاء استهدفت عربات وتعزيزات وتجمعات للمقاتلين الحوثيين.

ونفذت مقاتلات التحالف ايضا في ساعات الصباح الأولى من يومنا الثلاثاء عملية انزال جوية تضمنت مواد طبية وغذايية وذخاير وهي العملية الثالثة منذ اندلاع المعارك بين قبائل حجور والحوثيين.