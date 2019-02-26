‏‏عسكريون محسوب على "الإصلاح" يقتحمون مستشفى الثورة في مدينة تعز

اقتحم مسلحون يتبعون لواء عسكري محسوب على حزب الإصلاح، فجر اليوم الثلاثاء، مستشفى الثورة العام في مدينة تعز.

وقال مصدر محلي إن مسلحين يتبعون اللواء 170 دفاع جوي المحسوب على حزب الإصلاح اقتحموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مستشفى الثورة وسط مدينة تعز.

وقال بلاغ صادر عن هيئة رئاسة المستشفى - إن مجموعة مسلحة داهمت المستشفى، وقامت بمصادرة أسلحة وطقم الحماية، وأختطفوا اثنين من الجنود.

وأوضح البلاغ أن المجموعة المسلحة فتحت النيران بكثافة، ودخلت الى المستشفى، وكذا سيطرت على البوابة الرئيسية للمستشفى، وباحة مراكز الطوارئ الباطني والجراحي، وتسببت في ذعر نزلاء المستشفى والكادر الطبي.

وحملت رئاسة الهيئة المستشفى السلطة المحلية مسؤولية سلامة كادرها الإداري والطبي، وطالبتها تأمين المستشفى، وإيقاف حملات التحريض التي تتعرض لها الهيئة وقيادتها وكادرها.