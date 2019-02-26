شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل ..اغتيال الجنرال مايكل لوليسجارد في الحديدة .. شــاهد (صورتة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا اليوم الثلاثاء مسئول أممي كبير من محاولة اغتيال في مدينة الحديدة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة " عن نجاة رئيس الفريق الأممي لاعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد من محاولة اغتيال".

وذكرا المصادر" أن عناصر مسلحين تابعين لميلشيا الحوثي الانقلابية اطلقوا النار على موكب الجنرال في أحد الممرات داخل المدينة وأماكن سيطرتها، أثناء الاشراف على فتح الممرات الإنسانية".

وأضافت المصادر" أن إطلاق النار كان لأسلحة عيار متوسط، مرت من أعلى الموكب وبعلو منخفض".

وسبق ونجا رئيس البعثة الأممية السابق من محاولة اغتيال من قبل ميلشيا الحوثي الانقلابية.