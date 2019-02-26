شكرا لقرائتكم خبر عن «نبأ سار» عن اليمن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه «تلقاه للتو» والمبعوث يصل صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة (غربي اليمن).

وقال غوتيريس اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ ساراً: أخيراً تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر".

وقال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي إنها مهمة تقييم" ، ويقصد الوصول الى مطاحن ومخازن القمح.

وكانت المليشيات قد عرقلت وصول الامم المتحدة الى مخازن القمح في الحديدة أكثر من مرة .

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

في سياق منفصل وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء في ثاني زيارة خلال أقل من أسبوع.

وسيجري المبعوث لقاءات مع مليشيا الحوثي وسط تعثر اتفاق إعادة الإنتشار في الحديدة.