شكرا لقرائتكم خبر عن مقيمة يمنية في الرياض تتعرض لموقف مهين فتنتقم من الفاعل شر انتقام ..لن تصدق ماذا فعلت ..شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقمت شابة يمنية شر انتقام من سائق سيارة اجرة بعد ان وجه لها شتيمة مهينة في وسط الشارع حين كانت تفاوض السائق بشأن قيمة أجرة المشوار في حي السفارات بالرياض.



الواقعة التي حدثت صباح اليوم كشفتها المقيمة اليمنية ( الضحية )في حديثها لــــ" المشهد اليمني" قائلة انها لم توافق على السعر الذي طلبه السائق لكنه قبل ان ينطلق بسيارته وجه لها شتيمة مقذعة " الله يلعنك يا يمنية " مما اثار غضبها وحدثت قائد احدى الدوريات التي كانت قريبة منهما.

وأوضحت انه تم توقيف السائق من قبل الدوريات واخذت منه رخصة القيادة وسأله ما الذي دفعه لتوجيه الشتائم للفتاة اليمنية وهي لم تفعل له أي شيء. واكدت المقيمة في حديثها للمشهد اليمني إن قائد الدورية طلب منها التنازل عن حقها بعد ان تم الامساك بالسائق الذي كان يذرف الدموع ويعتذر ويقسم أغلظ الايمان انه لن يكرر فعلته لكنها رفضت التنازل وطلبت من قائد الدورية اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. وأضافت " بعض اليمنيين تدخلوا وطلبوا مني مسامحته لكني رفضت وقلت لقائد الدورية ان هذه دموع التماسيح ويجب ان ينال عقابه حتى لا يكرر هذا الامر معي او مع غيري".