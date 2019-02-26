حجة.. التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في أفلح الشام

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها تعزيزات للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تعزيزات للمليشيا في منطقة القرو بمدرية أفلح الشام تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف الجوي دمر آليات تابعة للمليشيا، مشيرة إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، نفّذ التحالف العربي عملية إنزال جوي في محافظة حجة دعمًا لقبائل حجور في معاركها ضد المليشيات الحوثية، بينما لقي عشرات من الانقلابيين مصرعهم وجُرِح آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع القبائل بمديرية كشر.

ومن بين القتلى، القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش نجل الشيخ «المتحوث» عايض هراش

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أحد أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

كما جُرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني أبومالك، أحد «متحوثي» مديرية وشحة، في غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيات في قرية الحوج شرق العبيسة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل صور لأسرى حوثيين سقطوا خلال مواجهات أمس.