المبعوث الأممي يصل العاصمة صنعاء

وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتشاور مع قيادات الجماعة حول تطبيق اتفاق السويد.

وأكد مصدر ملاحي في مطار صنعاء، أن غريفيث وصل عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان، حيث يتواجد مكتبه.

وذكر المصدر، بأن غريفيث لم يدل بأي تصريح للصحفيين الذين تواجدوا في صالة المطار.

وكثف المسؤول الأممي من جولاته في المنطقة؛ إذ تعد هذه زيارته الثالثة إلى صنعاء في أقل من شهر، يسعى معها لإحراز تقدم في تطبيق اتفاق السويد، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات، والموانئ في الحديدة.

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وسبق أن صرح مسؤول في الحكومة اليمنية، أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار ستنفَّذ الخميس، بعد أن تأجل تنفيذها مرتين، بسبب رفض الحوثيين.

وحتى اليوم فشلت الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية بعد جولة من المشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم من (الـ6 إلى الـ 13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، والذي قضى بتبادل الأسرى، وتوقف القتال في مدينة الحديدة.

وأرجع مراقبون فشل المبعوث الأممي إلى اليمن في تطبيق الاتفاق، إلى تباين بين الطرفين في تفسير عدد من بنوده.