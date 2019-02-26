تقدم كبير لقوات الشرعية شمال صعدة

أكد الجيش الوطني، تحقيق تقدُّم ميداني كبير بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

ونقلت فضائية "العربية" -اليوم الثلاثاء- عن قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي قوله، إنّ قوات الجيش اليمني نفَّذت عملية عسكرية واسعة، تمكَّنت خلالها من تحرير الجبال السود وتبة الخزان، وما تبقى من قرى آل معيض والخط الأسفلتي الدولي وقرية سحار الشام غربي باقم.

يأتي هذا في حين صرّح قائد محور علب العميد ياسر مجلي بأنّ العملية العسكرية التي انطلقت منذ فجر أمس الإثنين، من عدة محاور، تأتي تمهيدًا للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت المعارك عن سقوط كثير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات (لم يُعرف عددهم)، واغتنام آليات عسكرية خفيفة.

إلى ذلك، قُتل وجرح عشرات من الحوثيين بغارات جوية شنَّتها مقاتلات التحالف العربي، أمس الإثنين، شمال شرقي محافظة صعدة، وقد أكّد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنّ مقاتلات التحالف استهدفت -بعدد من الغارات- منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًّا تابعًا للمليشيات، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

ويضيق الخناق على المليشيات في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة مع التقدُّم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعمٍ من التحالف العربي، من عدة محاور، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

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وفي جبهة أخرى، نفّذ التحالف العربي عملية إنزال جوي في محافظة حجة دعمًا لقبائل حجور في معاركها ضد المليشيات الحوثية، بينما لقي عشرات من الانقلابيين مصرعهم وجُرِح آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع القبائل بمديرية كشر.

ومن بين القتلى، القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش نجل الشيخ «المتحوث» عايض هراش

أحد أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

كما جُرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني أبومالك، أحد «متحوثي» مديرية وشحة، في غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيات في قرية الحوج شرق العبيسة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل صور لأسرى حوثيين سقطوا خلال مواجهات أمس.