الكثيري يطلع على برامج قناة حضرموت ويشيد بدورها في توعية المجتمع

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على برامج قناة حضرموت الفضائية وأنشطتها المتنوعة .

وتعرف وكيل المحافظة خلال لقائه اليوم بمدير البرامج بالقناة غسان عبدون ومدير مكتب القناة بسيئون نزار باحميد على الدور الكبير الذي تلعبه القناة في أوساط المجتمع من خلال البرامج المتعددة وما تتناوله من قضايا ومواضيع تلامس حياة الناس .

ودعا وكيل المحافظة القائمين على القناة إلى الاهتمام بتنويع البرامج في كافة المجالات والتركيز على البرامج الثقافية بهدف توعية المجتمع بثقافة الحفاظ على التراث والآثار ، معربا عن شكره وتقديره للطاقم العامل في القناة ، مشيرا بأن القناة هي نافذة حضرموت للعالم .

واستعرض الوكيل الكثيري عدد من المشاريع المختلفة في المجال الإعلامي التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة ضمن مشاريع الوادي الممولة من نسبة حضرموت من مبيعات النفط ، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات للقناة للقيام بدورها المأمول.

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وجرى اليوم بمدينة سيئون بحضرموت الاتفاق على تنفيذ حملة شاملة لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين في تسديد رسوم مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء والبدء بالمحلات التجارية والاستثمارية في مديرية سيئون بمساندة الأجهزة الأمنية.

وشدد اللقاء الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت عبدالقادر الجنيد ونائب مدير الأمن بالوادي والصحراء العقيد علي الصاعي على ضرورة التعامل بحزم مع كافة المخالفين وفقا للنظم والقوانين الخاصة بذلك.

وكلف اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء برفع كشف لأسماء المتخلفين عن التسديد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيف التعامل معهم.