مصرع قيادي حوثي بارز مع 4 من مرافقيه في جبهة الحدود

لقي قيادي حوثي بارز، أمس الإثنين، مصرعه مع عدد من مرافقيه في إحدى جبهات القتال بالحدود اليمنية السعودية.

وقالت مصادر محلیة بحسب "عفاش نيوز"، إن القيادي الحوثي البارز البارز الشيخ "عبدالله بن صالح البعني" ابن شقيقة محافظ الجوف "أمين العكيمي" المعين من قبل الشرعية قد لقي مصرعه مع أربعة من مرافقيه في جبهة الحدود.

وأضافت المصادر أن من بين المرافقين أحدهم يدعى "ابن لبهص الذيب" و "ابن عبده الهواش" والبقية لم يتم التعرف عليهم.



وأكدت المصادر ، إلى أن الصرعى هم من نفس القبيلة التي ينتمي إليها محافظ محافظة الجوف المدعو "أمين العكيمي" في منطقة معيمرة التابعة لمديرية المتون.

وأشارت المصادر إلى أن "الهواش" قد قتل بعد والده وأخيه وهما يقاتلان في صفوف المليشيات الحوثية في شهر رمضان الماضي.