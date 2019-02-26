الإمارات والكويت تتبرعان بـ750 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، وذلك خلال مؤتمر المانحين المنعقد حالياً في مدينة جنيف بسويسرا . كما أعلنت الكويت عن تخصيص 250 مليون دولار لنفس الغرض . وكانت السعودية قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن . وينعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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