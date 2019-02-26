فريق من مؤسسة وعي يلتقي منسقة الشؤون السياسية في السفارة الأمريكية

التقى فريق من مؤسسة وعي، منسقة الشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، إليزابيث الخضري، حسبما أفادت صفحة المؤسسة على مواقع التواصل الإجتماعي .

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مشاركة الشباب في تخطيط السياسات المحلية والوطنية، والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه الشباب اليمني في الوقت الحالي والمتضمنة النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، التعليم، ومراجعة المناهج الدراسية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها الفريق خلال الأيام الماضية شمل وزير الخارجية، خالد اليماني، والسفيران الأمريكي والفرنسي لدى اليمن .

وناقش الفريق مع وزير الخارجية، آلية استحقاق مشاركة الشباب في السلك الدبلوماسي كونهم مستقبل البلاد والنسبة الأعلى في التعداد السكاني لليمن.

وخلال لقاءهم بالسفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو تم مناقشة الية خلق شراكه في الجانب البحثي للوضع العام في اليمن من الناحية السياسيه وكيفية تواجد المنظمات الفرنسية في حضرموت والعمل وفق الاحتياج الحقيقي لكل منطقة من مناطق اليمن .

كما ناقش الفريق خلال لقاءه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر برفقة طاقم السفارة الأمريكية الوضع الحالي واراء وتطلعات الشباب والمجتمع المدني.