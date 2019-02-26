رئيس جامعة حضرموت يدشن الدورة التطبيقية لإحكام العمرة لموظفي الجامعة

عقدت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت الدورة التطبيقية لإحكام العمرة لموظفي الجامعة وفي حفل تدشين الدورة أكد الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت إلى أن هذه تعتبر عادى سنوية ستدعمها رئاسة الجامعة من أجل أداء مناسك العمرة والحج لكافة موظفي الجامعة وستسعى جاهدة مع كل الخيرين لدعم مثل هذه الحملات الخيرية لمنتسبي الجامعة مشيراً إلى أن الجامعة ستعتمد مبلغ لكل الذاهبين لإداء مناسك العمرة من الموظفين لتسهيل أمورهم في السفر وقال أن هذه الدفعة الأولى لموظفي الخدمات وستكون هناك دفعات أخرى لبقية الموظفين والعاملين بالجامعة داعياً كل المسافرين للعمرة المشاركين بالدورة التطبيقية للاستفادة من الارشادات والنصائح الدينية والواجبات المتعلقة بمناسك العمرة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في سفرهم وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال معبراً عن شكره وتقديره لكل المساهمين في هذا العمل الخيري وعلى رأسهم الشيخ عبدالله أحمد بقشان رئيس مجلس أمناء الجامعة ونقابة موظفي جامعة حضرموت .

من جانبه عبر مروان أحمد الحبشي رئيس الهيئة الادارية لنقابة موظفي الجامعة عن شكره وتقديره لرئاسة الجامعة على دعمهم لتفويج الدفعة الأولى من موظفي الخدمات بالجامعة للأراضي المقدسة لإداء مناسك العمرة وان تستمر هذه الحملات للأراضي المقدسة لبقية موظفي الجامعة لإداء مناسك العمرة والحج متمنياً التوفيق والنجاح للموظفين المسافرين للعمرة.

بعد ذلك قدم المرشد الديني للحج والعمرة نبيل أحمد باتيس الدورة التطبيقية لإحكام العمرة استعرض خلالها الارشادات الدينية والنصائح والواجبات لتعريف الموظفين بالنواهي والمبطلات والطهارة والواجبات والإحكام الضرورية لإداء مناسك العمرة .

حضر الدورة كل من :عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة صالح عمر باعكيم الأمين العام للهيئة الادارية لنقابة موظفي الجامعة وعدد من الموظفين والعاملين بجامعة حضرموت .