شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ عبدالمجيد .. صوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشيخ السلفي عبدالمجيد الريمي بعد ايام من خروجه من سجن ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران المدعوم من قبل إيران بعد أن ظل في سجونها لأعوام . ورجح مقربون أن سبب وفاته يعود تعرضه لسم قاتل مؤقت قامت بها ميليشيا الحوثي أدى إلى تعرضه لوعكة صحية ثم الوفاة .



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