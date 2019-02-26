شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ماهو السلاح الذي زود به التحالف فجر اليوم قبائل حجور في انزال مظلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعملية إنزال جديدة للأسلحة والذخائر لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة غربي البلد، بحسب ما ذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية.

وكانت قبائل حجور قد صدت مؤخرا أكبر هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطقها في مديرية كُشر, مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى، معظمهم من الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

وذكرت المصادر، أن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، ونزوح عشرات الأسر من قراهم، كما دارت معارك عنيفة في العبيسة شرقي كشر، وكذلك في الجهة الجنوبية، تخللها قصف مدفعي مكثف من المتمردين.