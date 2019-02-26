مليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز قافلة مساعدات طبية في اب

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية أمس الاثنين على احتجاز شاحنة مساعدات محملة بالأدوية في محافظة إب، كانت في طريقها من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء.
وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية احتجزت في مدينة إب الواقعة على بعد (193 كيلومترا) جنوب صنعاء شاحنة الأدوية التابعة للمنظمة الطبية الدولية.
وأوضح البيان أن الأدوية المحتجزة ضمن مساعدات قدمتها الهيئة الطبية الدولية للمستشفى الجمهوري في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، لافتا إلى أن المليشيا تواصل في ذات المحافظة احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية مخصصة لصعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويت.
وبشكل متواصل تعمدت المليشيات الحوثية استغلال العامل الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي، في الوقت الذي تعمل على نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وبيعها في السوق السوداء، وفق تقارير دولية.
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