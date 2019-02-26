التحالف العربي يقوم بإنزال أسلحة لقبائل حجور

قام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بإنزال جديدة للأسلحة والذخائر لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة غربي البلد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية .

وتمكنت قبائل حجور مؤخراً من صد أكبر هجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مناطقها في مديرية كُشر, مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى، معظمهم من الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

وذكرت المصادر، أن المعارك أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، ونزوح عشرات الأسر من قراهم، كما دارت معارك عنيفة في العبيسة شرقي كشر، وكذلك في الجهة الجنوبية، تخللها قصف مدفعي مكثف من المتمردين.

كما أسفرت مواجهات الإثنين، عن مصرع عدد من القيادات الميدانية للمليشيا وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشائخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.