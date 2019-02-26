قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة في باقم بصعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم من إحراز تقدماً كبيراً في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.

من جانبه أوضح قائد محور علب العميد ياسر مجلي إن العملية انطلقت منذ فجر يوم الاثنين من عدة محور تمهيداً للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً واغتنام آليات عسكرية خفيفة ومتوسطة.