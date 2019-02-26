شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يحشد ٤ ألف مقاتل و٢٠٠ طقم و١٠ دبابات و٢٠ مدرعة و30 مدفع لاقتحام حجور بقيادة الحاكم والمداني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أكد مصدر عسكري مطلع أن الحوثي حشد لمعركة حجور "أكثر من ٤ ألف مقاتل مع عتاد من الاسلحة الثقيلة تقدر ب ٢٠٠ طقم، و١٠ دبابات ، و٢٠ مدرعة وعربة ، و٣٠ من المدافع المختلفة ، وعشرات المعدلات والرشاشات" وكلفت قياداتها الكبيرة بإدارة المعركة وفي مقدمتهم أبوعلي الحاكم ويوسف المداني".
وقال المصدر "كل ذلك في محاولة منها لإخضاع حجور وكسر إرادتها غير انها فشلت امام بسالة القبائل، التي كبدتهم خسائر باهضة في الارواح والعتاد ، لم تكن تتوقعها ، بالرغم من توقف معظم جبهات القتال التي مكنت الميليشيات من حشد مقاتليها ضد حجور ، وهو ما أثار استياء ابناء حجور ومعظم القبائل القابعة تحت سيطرتهم".
وأضاف مصدر أن طيران التحالف العربي شن الاثنين غارات عدة استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات وكبدتهم خسائر باهضة.
وأكد مصدر ميداني بأن الغارات استهدفت تعزيزات الحوثيين في شمال المندلة من جهة شرق حجور، ودمرت عدة اطقم تحمل مسلحين وذخائر وأسلحة متنوعة، كما لقي العشرات منهم مصرعهم وجرح آخرون، يأتي ذلك وسط تواصل للمواجهات بين القبائل الحوثيين والتي لم تحقق فيها الميليشيات اي تقدم يذكر.
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