مليشيا الحوثي ترفض الافراج عن أسماء العميسي المحكوم عليها بالاعدام

أكد محامي المواطنة اليمنية أسماء العميسي التي تواجه حكماً بالإعدام من قِبل جماعة الحوثيين بتهمة التخابر، إن المحكمة الجزائية اﻹستئنافية المتخصصة عقدت اليوم الاثنين، بالعاصمة صنعاء، جلستها الثامنة في القضية.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن العميسي حضر الجلسة ومحامين آخرين، وقدمت النيابة مذكرة تفيد بالإفراج عن المتهم سعيد محفوظ الرويشد من البحث الجنائي دون الرجوع إلى النيابة، وهذا يعني أنه خرج بدون ضمان.

وأوضح أنه من المستحيل إحضار الرويشد الذي غادر إلى مناطق لا تقع تحت سيطرة الحوثيين، للمثول أمام المحكمة.

وأضاف بأن النيابة لم تقدم أية إفادة عن بقية المتهمين كما أنها لم تحضر بقية المضبوطات الخاصة بأسماء العميسي، الأمر الذي سيطيل أمد التقاضي واستمرار حبس العميسي.

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وقال إن إطالة حبس العميسي يعد انتهاكاً لحقها في محاكمة عادلة.

وطالب المحامي صبرة المحكمة الافراج عن العميسي «لسببين؛ الأول كفالة لمبدأ المساواة كبقية المتهمين، والثاني أصل البراء حيث أن عريضة الاستئناف قد بنيت على أسباب قانونية جوهرية تؤكد بطلان الحكم الابتدائي بجميع فقراته، لكن النيابة اعترضت على طلب الإفراج.

ولم تستجب المحكمة لطلب الإفراج، وقررت إلزام النيابة بالتحقيق مع بقية المتهمين وأفرج عنهم، وإحضار بقية المضبوطات، وفق ما أورده صبرة.