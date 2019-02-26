أكثر من 200 مليون جنية استرليني مساعدات تقدمها بريطانيا لليمن

أكدت المملكة المتحدة على تقديمها معونات إنسانية لليمن تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني ليرتفع ما رصدته بريطانيا منذ أربع سنوات إلى 770 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان للحكومة البريطانية.

وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها ستعزز الدعم الإنساني المقدم لمساعدة الملايين في اليمن.

وأوضحت وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت ان " الحزمة المقدمة اليوم من المملكة المتحدة ستساعد في إطعام الملايين من اليمنيين الذين يواجهون حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن موعد وجبتهم التالية ".

واضاف " لكن المساعدات وحدها لا تكفي، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة ".

وتشتمل حزمة المساعدات البريطانية الجديدة على تقديم أموال نقدية وقسائم يستفيد منها 3.8 مليون من اليمنيين المحتاجين ليتمكنوا من شراء الغذاء، وفحص ومعالجة 20 ألف طفل يمني يعانون من سوء المناعة في السنة الحالية، وتوفير إمدادات المياه لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل العدوى بها بواسطة المياه، مثل الكوليرا.