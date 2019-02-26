بنيها تحرشات واغتصابات جنسية.. تقرير يكشف عن جرائم ارتكبتها المليشيا ضد النساء

أكد المركز الديمقراطي العربي في تقرير له رصد أعداد كبيرة من الانتهاكات ضد المراءة اليمنية منذ بداية الصراع السياسي في البلاد.

وكشفت مديرة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية زعفران زايد عن أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ضد المرأة اليمنية موثقة من قبل مليشيا الحوثي في سنوات الانقلاب على الشرعية وإن “الانتهاكات تفاوتت بين القتل، والإصابات، والتشويه، والاحتجاز، والتحرش، والاغتصاب، والعنف الجنسي.

وإضافةً إلى الحرمان من حق التعليم، والرعاية الصحية، وقتل العائل الوحيد لبعضهن، والتسبب في نزوح المئات منهن وتشريدهن”.

Advertisements

وذكر زعفران زايد أن النساء يُعانين من تجنيد الحوثيين للأطفال، والزج بهم في المعارك، مُشيرةً إلى تعرض نساء اليمن، إلى التهديد اليومي بالاعتقال واستهداف أهالي المعلمات، والطبيبات، والفصل التعسفي إذا طالبن بالمرتبات، أو المساعدات الإنسانية، ومداهمة المنازل” وغيرها من التجاوزات الحوثية.

كما كشفت منظمات حقوقية عن تعرض النساء في اليمن لانتهاكات جسمية خلال فترة الحرب على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، ومارس الحوثيون عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية، فضلًا عن ممارسة انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف.

ورصدت المنظمات أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال سنوات الحرب، وتسعى المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية في اليمن إلى انتهاك كرامة المرأة اليمنية بشكل عنيف، وباتت تشكل خطرًا على المجتمع وقيم التعايش والسلام وتهديدًا متناميًا يسعى لطمس هوية اليمن وفرض هوية طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.