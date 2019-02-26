الامم المتحدة تطلق مؤتمرا للمانحين لجمع 4 مليار دولار لدعم 24 مليون يمني

أعلنت الامم المتحدة أنها ستستضيف يوم الثلاثاء مؤتمرا للمانحين في محاولة لجمع 4.2 مليار دولار (14.7 مليار درهم) لدعم 24 مليون يمني يعانون من سنوات الصراع والحرمان. يمثل الحدث أكبر نداء إنساني موحد لليمن.

وسيقود المؤتمر حكومات السويد وسويسرا، ومع حضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الحكومة معين عبدالملك.

وسيؤكد غوتيريس النداء لليمن بأن نسبة 80 في المائة من السكان اليمنيين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية وحماية عاجلة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان: "لقد حولت أربع سنوات من الصراع المتواصل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا".

وأضافت: "عشرة ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة والمجاعة، وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية".

تقول منظمات إغاثة إن التمويل والإغاثة وحده لا يكفي. داعية الحكومات إلى الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم في البلاد.

وقال "يان إيغلاند" الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين "يمكن للحكومات، ويجب عليها ، أن تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات لليمن، ولكن عليها أيضاً أن تعمل على إنهاء هذه الكارثة التي صنعها الإنسان والتي خلقتها وتديمها".

وفي بيان دعا المجلس النرويجي للاجئين الحكومات إلى "تمويل نداء الأمم المتحدة بشكل كامل، والدعوة إلى وضع حد للحرب والانتهاكات ضد المدنيين وإنهاء تواطؤهم والتوقف عن تأجيج هذه الحرب".

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ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن قرابة 18200 مدني قتلوا وجرحوا منذ مارس/آذار 2015م.

ولا يزال الوضع الإنساني لليمن "مروعًا" بالنسبة للمدنيين، حسب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ينس ليرك.

ويقول السيد ليرك: "يحتاج الشعب اليمني إلى كميات هائلة من أنواع المساعدات الأخرى. في قطاع الصحة، والمياه والصرف الصحي، والتعليم لأطفالهم، الخ. نحن بالفعل في مفترق طرق".

وفي يوم الأحد، تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 200 مليون جنيه في مشاريع الغذاء والماء والصرف الصحي، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 770 مليون جنيه إسترليني منذ بداية الصراع.

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد يوم الاثنين إن حكومته تناشد المجتمع الدولي دعمه في تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال سعيد خلال اجتماع في جنيف قبل انعقاد مؤتمر المانحين: "الحرب في اليمن لن تنتهي حتى يتم هزيمة الحوثيين، ونأمل أن تتعامل الوكالات الإنسانية بنزاهة مع الوضع في البلاد".

ولم يتم حتى الآن تنفيذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وانسحاب القوات من مدينة الحديدة الاستراتيجية، مما عرَّض عملية السلام للخطر.

تم إرجاء انسحاب الحوثي من ميناءين يمنيين يوم الاثنين حسب ما صرحت به مصادر حكومية يمنية. وقال المسؤول إن الخطة كانت مقررة في البداية يوم الأحد لكنها تأجلت "إلى أجل غير مسمى".