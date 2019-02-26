الوحدات الهندسية تواصل نزع ألغام زرعتها المليشيا قبل فرارها من أحياء سكينة بمدينة الحديدة

تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بنزع الغام زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق واحياء سكنية بمدينة الحديدة.

وأكد وحدات الهندسة أنها طهرت اليوم الإثنين 25 فبراير 2019، عددا من الكنتيرات كانت المليشيات الحوثية قد فخختها ووضعتها حواجز في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة قبيل دحرها غير آبهة بحجم الدمار الذي قد تلحقه بالمباني السكنية في حال انفجرت واحدة منها وفقا لموقع 2 ديسمبر.

وأضافت أن معظم ما تم تفكيكه ونزعه من الكنتيرات عبارة عن أنابيب نفط نهبتها المليشيات الحوثية من مخازن الدولة وحولتها ألغاماً وعبوات ناسفة لترتكب بذلك جريمة مزدوجة؛ جريمة نهب المنشآت الحيوية وجريمة صناعة وزراعة الألغام في الشوارع العامة والأحياء السكنية.

يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة الوطنية فجرت الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من أصل أكثر من عشرة آلاف لغم وعبوة ناسفة تمكنت من تفكيكها ونزعها من المناطق المحررة بمحافظة الحديدة معظمها من داخل المدينة، فضلا عما نزعته وحدات الهندسة التابعة لبقية تشكيلات المقاومة المشتركة أبطال العمالقة وأسود تهامة