بتكلفة 66 مليون درهم.. مشاريع صحية بحضرموت بدعم من الامارات

أعلن الهلال الاحمر الاماراتي اليوم الاثنين عن انطلاق مشاريع صحية بحضرموت بتكلفة 66 مليون درهم بتمويل من صندوق ابوظبي للتنمية وبإشراف هيئة الهلال الاحمر الاماراتي.

وجاء اعلان هذا التموين في اطار مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة المكلا لمحافظ حضرموت قائد المنطقة بالعسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني والسفير الاماراتي لدى اليمن سالم الغفلي وامين عام هيئة الهلال الاماراتي الدكتور محمد الفلاحي.

وتشمل المشاريع الصحية اعادة تأهيل وصيانة واستكمال بناء 7 مستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة وهي مستشفيات (الشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية والمكلا وقصيعر وغيل باوزير) واعادة تأهيل وبناء مستشفى حضرموت للامومة والطفولة بالمكلا بسعة 150 سرير وتزويده بالمعدات الطبية ، بالاضافة الى دعم وتوفير الادوية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل ووادي حضرموت .

وفي المؤتمر الصحفي أشاد المحافظ بالدعم الاماراتي السخي للمحافظة والذي كان من ثماره انجاز مدينة الشيخ خليفة السكنية لمتضرري الفيضانات عام 2008م.

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كما اعرب عن ترحيب أبناء المحافظة بالاعلان عن التنفيذ الفعلي لمكرمة الشيخ محمد بن زايد بدعم القطاع الصحي بمشاريع صحية وادوية ومستلزمات بكلفة 66 مليون درهم.

وكان السفير الاماراتي اعلن عن اطلاق مشاريع صحية في حضرموت ضمن مكرمة الشيخ محمد بن زايد التي وجه بها صندوق ابوظبي للتنمية تحت اشراف الهلال الاحمر الاماراتي.

واعرب عن ارتياحه لتدشين تسليم مساكن مدينة الشيخ خليفة السكنية لمستحقيها من متضرري إعصار عام 2008م .

بدوره اكد امين عام الهلال الاحمر الاماراتي استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريع ذات قيمة انسانية في اليمن ومواصلة تقديم المساعدة والعون لليمن.